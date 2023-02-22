Україна

Андрій Кліщук прокоментував продовження контракту із клубом до 2024 року.

Півзахисник Кривбасу Андрій Кліщук поділився своїми думками після того, як продовжив контракт із криворізьким клубом до 2024 року.

"Можна сказати, перемовини пройшли доволі швидко. Навіть не роздумував. Кривбас — сильний амбіційний клуб, який створює класні умови для роботи та розвитку. Тим паче, тут працює Юрій Вернидуб, висококваліфікований тренер, з яким дуже цікаво працювати. Тому дуже радий, що продовжив угоду.

Однозначно після зборів Кривбас став сильніше. Всі очікуємо на нові перемоги: як наші, так і України над рашистами. Налаштовані радувати криворізьких вболівальників гарною грою та результатом.

Ми провели хороший плідний збір. Гарні матчі проти сильних суперників. Вважаю, тренери отримали багато корисної інформації для себе. З нетерпінням очікуємо на поновлення чемпіонату й перших матчів", - наводить слова Кліщука прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас підписав новий контракт із Капічем.