Андрій Кліщук прокоментував продовження контракту із клубом до 2024 року.
Андрій Кліщук, ФК Кривбас
22 лютого 2023, 15:34
Півзахисник Кривбасу Андрій Кліщук поділився своїми думками після того, як продовжив контракт із криворізьким клубом до 2024 року.
"Можна сказати, перемовини пройшли доволі швидко. Навіть не роздумував. Кривбас — сильний амбіційний клуб, який створює класні умови для роботи та розвитку. Тим паче, тут працює Юрій Вернидуб, висококваліфікований тренер, з яким дуже цікаво працювати. Тому дуже радий, що продовжив угоду.
Однозначно після зборів Кривбас став сильніше. Всі очікуємо на нові перемоги: як наші, так і України над рашистами. Налаштовані радувати криворізьких вболівальників гарною грою та результатом.
Ми провели хороший плідний збір. Гарні матчі проти сильних суперників. Вважаю, тренери отримали багато корисної інформації для себе. З нетерпінням очікуємо на поновлення чемпіонату й перших матчів", - наводить слова Кліщука прес-служба клубу.
Раніше повідомлялося, що Кривбас підписав новий контракт із Капічем.