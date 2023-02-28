Україна

Крім Криськіва у лазареті "гірників" ще двоє футболістів.

Донецький Шахтар опублікував заявку на майбутній перенесений матч дев'ятого туру УПЛ проти Миная.

Поза заявкою команди Ігора Йовічевіча залишився півзахисник Дмитро Криськів, який до цього пропустив зустріч у відповідь проти Ренна в Лізі Європи.

Крім нього в лазареті "гірників" продовжують відновлюватись Олег Очеретько та Мар'ян Швед.

Нагадаємо, матч Минай – Шахтар відбудеться сьогодні, 28 лютого, о 15:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.