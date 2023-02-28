Крім Криськіва у лазареті "гірників" ще двоє футболістів.
ДМИТРО КРИСЬКІВ, ФОТО ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК
28 лютого 2023, 09:55
Донецький Шахтар опублікував заявку на майбутній перенесений матч дев'ятого туру УПЛ проти Миная.
Поза заявкою команди Ігора Йовічевіча залишився півзахисник Дмитро Криськів, який до цього пропустив зустріч у відповідь проти Ренна в Лізі Європи.
Крім нього в лазареті "гірників" продовжують відновлюватись Олег Очеретько та Мар'ян Швед.
Нагадаємо, матч Минай – Шахтар відбудеться сьогодні, 28 лютого, о 15:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.