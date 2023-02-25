Ліга Європи

Нідерландець оцінив шанси команд в 1/8 фіналу ЛЄ.

Екскерівник академій донецького Шахтаря та роттердамського Феєнорда Хенк ван Стее оцінив шанси команд в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Коли я побачив жеребкування, я відразу ж зв'язався з Сергієм Палкіним, генеральним директором донецького Шахтаря. Я привітав його з проходом Ренна та жеребкуванням.

30-40 відсотків команди Шахтаря складалися з бразильців 6-7 років тому, які чудово попрацювали там. Зараз у донецького клубу близько 70 відсотків гравців, яки є вихованцями".

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"Вони недорогі, хоча Михайло Мудрик пішов у Челсі за велику суму. Шахтар — це відносно молода команда, більшість хлопців виховувалися в академії. Іншого шляху не було, тому що іноземні гравці не горіли бажанням грати в цьому клубі.

Я не вважаю донецький Шахтар набагато кращим за Фейєнорд. Навпаки, на даний момент. Але Феєнорд повинен остерігатися недооцінки. Ніколи не знаєш, в якій атмосфері ти опинишся в Польщі, де зараз грає донецький Шахтар", — сказав Ван Стее у коментарі Rijnmond.

Хенк ван Стее з 2006 по 2008 очолював академію донецького клубу, а з 2004 по 2006 працював на аналогічній посаді у Феєнорді.