Україна

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою.

Закарпатський Минай на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Дмитра Касімова.

Сторони прийняли рішення припинити співпрацю за згодою сторін.

Нагадаємо, Касімов став гравцем закарпатського клубу у лютому 2022 року. За цей час він провів шість поєдинків.

До цього Касімов виступав за кіровоградську Зірку та Оболонь.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Минай проведе перенесений матч дев'ятого туру УПЛ проти Шахтаря. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.