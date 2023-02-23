Головна команда країни готуватиметься до матчів відбору Євро 2024.
АНГЛІЯ - УКРАЇНА, GETTY IMAGES
23 лютого 2023, 22:15
Збірна України розпочне підготовку до матчів відбору на чемпіонат Європи-2024 у Лондоні, повідомляє ВЗБІРНА.
За інформацією джерела, збори національної команди стартують 19 березня.
"Жовто-сині" проведуть одну товариську та одну офіційну гру проти Англії (в рамках відбору на чемпіонат Європи). Матч з англійцями відбудеться 26 березня на Вемблі.
Раніше повідомлялось, що на матч відбору Євро-2024 між збірними Англії та України вже продано усі квитки.