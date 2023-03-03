Україна

Чергові зміни у складі харківської команди.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про відхід бразильського півзахисника Вендела.

Угода з 21-річним бразильцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

Вендел приєднався до харківського клубу у липні 2022 року. За цей час він провів три поєдинки, виходячи на заміну.

Також Металіст 1925 оголосив про те, що воротар Максим Коваленко вирушив до складу вінницької Ниви.

Орендну угоду з 20-річним українцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Першу частину сезону Коваленко провів у складі Гірника-Спорт, де відіграв 11 матчів, пропустивши 12 голів.