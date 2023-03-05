Україна

Владислав Ванат поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат прокоментував поразку своєї команди у матчі 16 туру УПЛ проти Інгульця (0:2).

"У нас не було моментів попереду. До того ж, ми пропустили дурний гол, я вважаю. Це нас трішки надломило. У моєму моменті воротар Інгульця врятував свою команду, тож це мав бути кутовий. Я підняв трішки м’яч і він його зачепив. Загалом, я не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри. У нас це є, і чомусь дуже часто саме у матчах Динамо.

Я не бачив гри рукою, бо був далеко. В принципі, ми знали, що вони будуть грати на контратаках. Так і вийшло, плюс у нас вийшов провал. Але це у першу чергу заслуга Інгульця.

Велика кількість спарингів на зборах? Не можу нічого сказати з цього приводу, це рішення тренерського штабу. Команда фізично готова.

Дебюти Дячука, Волошина та Царенко? Спочатку їм буде важко. В орендах вони грали інакше, а тепер їм треба перелаштовуватися на те, що ми весь час граємо з м’ячем, їм для цього потрібен час", - наводить слова Ваната прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Інгулець.