Україна

Наставник полтавського клубу поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував нічийний результат у матчі 18 туру УПЛ проти Металіста 1925 (0:0).

"Нам завжди чогось не вистачає — то поперечка, хороші моменти, то прості голи, які ми пропускаємо. Важка гра, але я задоволений тим, що ми хотіли вигравати, контролювати м'яч.

Ми розмовляємо з хлопцями, вони також в шоці. Так само в іграх, де ми вигравали перший тайм і можна було закривати гру – у нас завжди трапляється якийсь конфуз.

Мабуть, потрібен деякий час. Поміняли тренера, гравців. Можливо, буде навіть ще гірше, якісь інші нюанси з'являтимуться. За час моєї короткої тренерської кар'єри зі мною мало таке траплялося.

Другий тайм ми грали навіть зібраніше, ніж перший. До паузи на повітряну тривогу. Після неї, можна сказати, обидві команди закривалися. А так, у другому таймі у нас були хороші моменти – штрафний Артема Челядіна, кутові, коли з двох метрів головою не влучили у ворота... Другий тайм ми почали потужно. У перерві налаштовував на це моїх хлопців", - наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла – Металіст 1925.