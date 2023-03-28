Україна

Львівська команда готується до матчу проти Динамо.

Львів заповнить міжнародну паузу товариським матчем проти Миколаєва із львівської області. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контрольна гра, перша для команди під керівництвом нового головного тренера Анатолія Безсмертного, відбудеться сьогодні, 28 березня.

Нагадаємо, наступний матч в УПЛ Львів проведе проти київського Динамо на стадіоні СКІФ. Гра запланована на 2 квітня та розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Після 17 ігор Львів посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 13 очок. У Динамо 33 очки та четверта позиція за Зорею.