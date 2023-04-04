Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер Львова Анатолій Безсмертний прокоментував поразку своєї команди у матчі 19 туру УПЛ проти київського Динамо (0:2).

"Дуже непогана гра на тлі такого сильного суперника. В принципі я задоволений діями хлопців. Бачу, що є світло наприкінці тунелю.

Чому така маленька лава запасних? Хтось травмований, хтось перехворів. Ми мали невелику епідемію. Плюс ми розраховували лише на 13 футболістів. Забракло нам трохи замінно-кадрового потенціалу", - наводить слова Безсмертного прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Львів – Динамо.