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Олексій Гуцуляк поділився своїми думками після гри зі Львовом.

Півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк прокоментував перемогу своєї команди у матчі 20 туру УПЛ проти Львова (5:2).

"Думаю, матч складався за нашого повного контролю. Швидкий гол додав нам ще більшої впевненості, потім ще два забили – 3:0 перший тайм, що може бути краще? Думаю, все тривало під контролем, можливо, десь розслабилися й отримали два голи. Але повернули швидко все назад та довели справу до перемоги.

Швидкий гол — причина розслабленості? Ні, такого не було. Треба віддати належне суперникові – команда непогано тримала м’яч. Можливо, ми десь недопрацювали, і вони знайшли наші слабкі сторони, декілька разів розрізали нас. Ми були змушені бігти назад, стало важко. Але все одно ми контролювали матч, в них не було серйозних атак з моментами.

Я відновився і зараз працюю над тим, щоб травми не повторювалися. Потрібно грати, потрібно йти до чемпіонства. Ми дивимося за собою та власними матчами. Вважаю, ще зарано дивитися у таблицю, адже попереду ще багато ігор, і всі будуть втрачати очки. Ми хочемо вигравати кожну гру, а в кінці вже подивимося на турнірне становище.

Ми будемо готуватися до матчу з Зорею, як до всіх ігор, та намагатися перемогти. Звичайно, розуміємо, що це в нас буде так звана лобова гра, і її треба вигравати", - наводить слова Гуцуляка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – Львів.