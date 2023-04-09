Україна

Олександр Кучер поділився своїми думками після гри зі Львовом.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував перемогу своєї команди у матчі 20 туру УПЛ проти Львова (5:2).

"Звичайно, результатом задоволені: є перемога, є три очки. Мабуть, відсотків на 75 сподобалось усе і у грі. Звичайно, моменти, коли ми припустилися помилок в обороні, треба прибирати. Можна було, в принципі, закінчити цю гру на початку другого тайму, забити свої голи. Але все ж таки ми цього досягли, відновили статус-кво. Думаю, сьогодні наша перемога є заслуженою.

Гра Рубчинського? Рубчинський – молодий хлопець. Він дуже добре проявляє себе у той час, що має на полі. Можливо, він ще не готовий на сто відсотків функціонально, але він здійснює великий обсяг роботи і в атаці, і в обороні. Звичайно, йому треба додавати, і він має все, щоб вирости у дуже гарного футболіста", - наводить слова Кучера прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – Львів.