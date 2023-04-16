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Хавбек дніпрян поділився своїми думками після гри з Зорею.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок прокоментував поразку своєї команди у матчі 21 туру УПЛ проти Зорі (1:2).

"Не вдалося нам сьогодні набрати очок, ми, нажаль, програли. На мій погляд, був гарний матч з обох сторін, але супернику вдалося забити першими, а нам – ні. А в такій грі це дуже важливо. Треба забивати свої моменти. При рахунку 1:0 у нас теж був дуже хороший момент, коли ми могли відновити рівновагу, але не забили і одразу получили гол у власні ворота. А після цього вже тяжко було відігратися.

Ми знали, що вони так почнуть, але ж це футбол: знати і виконувати – це дві різні речі. А після скасованого голу ми вже перехопили ініціативу, і нам просто треба було забивати у першому таймі.

Коли треба було бити – ми не били, а коли треба було десь покотити, то били – все навпаки робили. Це і призвело до такого рахунку. Кожен матч – це міні історія. Таке буває, що в інших матчах все виходило, а сьогодні не склалося. Таке трапляється, це футбол.

Тиск на команду через чемпіонську гонку? Десь, може, трохи і є таке, але ж ми ці емоції віддаємо у матчі, тому що ми і боремося за чемпіонство. В цих емоціях нічого поганого не бачу", - наводить слова Піхальонка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря – Дніпро-1.