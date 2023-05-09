Україна

Голкіпер "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет прокоментував перемогу своєї команди у матчі 25 туру УПЛ проти Кривбаса (1:0).

"Важка гра, але добре зіграли в обороні. Звичайно, у суперника були моменти, могли й пропустити, але добре, що перемогли, тож рухаємося далі.

Сьогодні зіграв нормально. А сейви – то таке. Головне, що вони не тільки ефектні, а й ефективні. Просто перевів удар у поперечину. Такий епізод був, думав, йти чи не йти. М’яч підлетів, міг помилитися, якби вийшов, тож залишився в рамці й пощастило, що парирував.

Ми маємо завжди бути сконцентрованими. У суперника може бути один момент за гру, який вони можуть реалізувати та виграти. Тому ми маємо бути максимально сконцентрованими та грати надійно.

Чи очікував, що Кривбас настільки активно розпочне гру? Олександр Володимирович нас попереджав про це. Також ми дивилися їхні матчі, вони завжди інтенсивно грають у себе вдома, тож усе було передбачувано", — наводить слова Нещерета прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Динамо.