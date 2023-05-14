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Тренер "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Виконувач обов'язків головного тренера київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди у матчі 26 туру УПЛ проти одеського Чорноморця (2:3).

"Перш за все, хочу привітати Чорноморець із перемогою. Гра складається з двох таймів. У першому таймі, як і в останніх матчах, ми припустилися дуже багатьох помилок та дали велику фору супернику. Уже на 11 хвилині поступатися в рахунку у два м’ячі… Хоча і попереджали, і показували, і казали, як грає суперник, його сильні якості… На жаль, припустилися прикрих помилок, пропустили два м’ячі, розгубилися.

У другому таймі виправили ситуацію, відігралися, але знову ж таки грубі помилки в кінцевому результаті не дозволили нам ані виграти, ані зіграти внічию. У першому таймі в нас також були моменти, які не вдалося реалізувати. Але гра в першу чергу складається із забитих та пропущених м’ячів. Тому будемо працювати над своїми помилками.

Чого Динамо дозволило одеситам показати ідеальну гру? Безумовно, команда грає так, як їй дозволяє суперник. Якщо взяти перші хвилини другого тайму, то я теж можу сказати, що ми грали чудово. Але, повторюся, гра складається з двох таймів, від стартового свистка до фінального. Але починати грати ще до початку матчу – на тренуваннях, під час підготовки. А перемоги – у першу чергу ментально – здобуваються ще до початку поєдинків. На жаль, ми чомусь включаємося у гру вже по ходу. Я неодноразово повторював, і футболістам у тому числі, що ми не маємо права починати грати з 5, 10, 20 хвилини. Будемо розбиратися та працювати над цим.

Динамо Київ — Чорноморець 2:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Я вважаю, що ми припустилися помилок, які на 11 хвилині поставили нас у дуже незручне становище. Якби не було цим перших 11 хвилин, то була б зовсім інша гра, не було б тієї розгубленості у хлопців. Я казав, що ми не маємо права поступатися своїм суперникам у таких компонентах, як бажанні, мотивації та боротьбі. Це ті компоненти, які вирівнюють усі команди. Далі вже йде індивідуальна майстерність. У реалізації моментів та індивідуальній грі в обороні ми, на жаль, припустилися сьогодні дуже багатьох помилок.

Дискваліфікація Владислава Ваната на три матчі? Поки в нас немає рішення КДК, тому я не можу нічого коментувати. Воно поки на словах, але документа ми ще не бачили.

Сьогодні я наводив кілька висловів шанованого Метра – і до матчу, і вже після гри. Він залишив дуже великий відбиток у моєму житті, в моєму розумінні футболу, сприйнятті себе у футболі. Зараз інші часи, хлопці не бачили і не спілкувалися з Валерієм Васильовичем, знають про нього лише за спогадами, книжками, відеоматеріалами, і лише таким чином можуть доторкнутися до тренера такої величини світового масштабу, як Лобановський. Якщо говорити про мене особисто, то я помітив тенденцію, що ми завжди чомусь у цей день погано граємо", - наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Динамо втратило математичні шанси на чемпіонство.