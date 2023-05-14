Україна

Наставник "моряків" поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував перемогу своєї команди у матчі 26 туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо (3:2).

"Я дуже задоволений. Три очки нам дуже потрібні, бо ми знаходимося у складній ситуації. Ми вже і стратегічно трохи вище, і психологічно нам трохи легше. Кілька відрізків цієї гри – їх можна назвати абсолютно ідеальними. На жаль, їх було не так багато, як би хотілося, але цьому теж треба порадіти.

Дуже хочеться відзначити реакцію наших футболістів на другий пропущений м'яч. Після 2:2 хтось міг відчути розчарування, але команда відреагувала прекрасно, забивши гол. Ми могли як пропустити, так і забити ще.

Ми зробили дуже потужний крок і в прогресі нашому, і в досягненні результатів, і в якості гри, і в задоволенні для наших вболівальників та бійців і героїв, які зараз воюють. Все це для них. Якщо в мене сьогодні усмішка на обличчі, то я дуже хотів би, щоб і в них вона з'явилася. Я дуже сподіваюся на це", - наводить слова Григорчука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Чорноморець.