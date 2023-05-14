Україна

Юхим Конопля поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля прокоментував перемогу своєї команди у матчі 26 туру УПЛ проти Інгульця (2:0).

"Матч дійсно був доволі складним, тому що ми забили лише на 51 хвилині. Мали багато моментів, але могли й пропустити, що було б не дуже весело, адже гарна та організована команда грала проти нас сьогодні. Проте ми зі своєю задачею впоралися і рухаємося далі.

Є питання до реалізації, бо створюємо дуже багато моментів, маємо чимало ударів, але м’яч просто не йде у ворота. Коли потрібно забити, а в наших нападників це, на жаль, не виходить, то кожен може опинитися на моєму місці й допомогти команді.

У чому запорука успіху під час першого голу? Тренування. Усе, що відпрацьовуємо на тренуваннях, втілилося сьогодні в грі.

Зіткнення із гравцем суперника? Після цього мене поміняли. Я отримав забій і не зміг продовжити гру, бо було дійсно дуже боляче.

У колективі повний порядок – ми просто робимо свою справу й те, про що домовлялися. Усе найцікавіше – попереду", - наводить слова Коноплі прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Шахтар.