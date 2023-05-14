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Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував перемогу своєї команди у матчі 26 туру УПЛ проти Інгульця (2:0).

"Уважаю, було справедливе суддівство, що не схилялося в жоден бік. У цілому сьогодні був гарний матч з точки зору роботи арбітрів. Гадаю, вилучення було виправданим. Пенальті не було, але вилучення – так. Решта – так, більш-менш: у ході гри приймав рішення, але вони не впливали на результат, тож можемо оцінити на добре. Було б такого суддівства більше, то чемпіонат був би кращим, якіснішим і вболівальники були б більш задоволені іграми й чесністю.

Гра і заміна Дмитра Криськіва? Він відчув знову ту ситуацію, що його турбувала, – у зоні гомілкостопу. Подивимося, що скажуть медики. Але він не такий футболіст, який просто так піде з поля, якби не відчував, що дійсно не може продовжити. Це мене турбує. У нас чотири фінали до кінця, і прикро втратити таку бойову одиницю, яка дає нам ту статистику, що він має, замінивши Михайла Мудрика в другій частині чемпіонату, що було вкрай необхідно. Подивимося.

Маємо кілька днів до гри з Вересом, і тоді побачимо, хто буде готовий. А щодо сьогоднішнього матчу, то можемо сказати, що це дуже важливі три очки. Відчувається напруга у всіх команд – і тих, які б’ються за виживання, і тих, що ведуть боротьбу за чемпіонство. Ти мусиш бути психологічно стабільним, урівноваженим, не піддаватися тиску, коли гра не йде, коли втрачаєш свої моменти, коли, можливо, десь пропадає контроль.

Але був тиск на ворота суперника: сьогодні знов завдали 22 удари, так само як і минулого матчу. Тобто не менше 20 ударів ми не реалізуємо, але реалізація не до кінця відображає те, що створюємо. І забити два голи – це дуже важливо.

Зіграли заміни – це показник, що команда існує, що дихаємо як один, що ми – сім’я. І що не тільки ті, хто починає гру, мають вирішувати все, але й лавка теж. І в цьому наша сила – що підтримуємо один одного, що Сікан заробив ключове вилучення суперника, що Тотовицький, увірвавшись другим темпом, дав подачу, щоб забили у свої ворота. Ці ключові дії, що принесли нам результат, дали футболісти, які підтримали тих гравців, хто починав у старті. Тож відпочинемо, підготуємося до чотирьох фіналів. А сьогодні ми стали на крок ближче до своєї цілі", - наводить слова Йовічевіча прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Шахтар.