Україна

Наставник Олександрії поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у матчі 28 туру УПЛ проти Вереса (2:2).

"Перші двадцять хвилин гра була в наших руках. Грали так, як домовлялися. Потім — це чистий провал. Я про це вже сказав футболістам. Вони мали б мати повагу до тренерського штабу, до клубу і викладатися на сто видсотків на полі. Так як ми грали — я в якості ветерана теж міг би вийти. І зіграв би не гірше.

Верес бився за результат. 0:2 вони перевернули на 2:2. Я думаю, головний тренер рівнян має зробити їхній команді комплімент. Вони билися. А наша гра — це неповага до тренерського штабу. Це відношення гравців до своєї справи. Якщо вони не поважають тренерів — мають поважати хоча б футбол", - наводить слова Ротаня прес-служба рівненського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Олександрія.