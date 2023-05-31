Україна

Голкіпер "гірників" поділився своїми емоціями після завоювання чемпіонства.

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін прокоментував достроково здобуте чемпіонство в УПЛ.

"Передусім, відчуваю гордість за всю нашу команду. Адже чемпіонство не виграється в одному-двох матчах, це важка робота протягом усього року й навіть більше, бо ще коли було призупинено минулий чемпіонат, то всі продовжували працювати ці півтора року. Хоча в нас ніхто не вірив: говорили, що посядемо 5–6 місце, що не зможемо досягти більшого. Але зараз ми чемпіони України! Усі радіють.

Найголовніше, я вважаю, що для всіх нас це є мотивація, – немає нічого неможливого. Якщо ви працюватимете, будете вірити й залишатиметесь одним цілим, командою протягом сезону, то все можливо.

Найяскравіший спогад цього сезону? Напевно, найяскравіший момент – коли пролунав фінальний свисток в останньому матчі з Дніпром-1. Та всі періоди були складними, постійно кудись переїжджали… Найгірший момент, мабуть, коли програли дніпрянам у першому колі. Але інколи найгірший момент може дати тобі значно більше, ніж перемога. Тому зараз усе чудово!", - наводить слова Трубіна прес-служба "гірників".

Раніше повідомлялося, що Шахтар нагородили золотими медалями та трофеєм УПЛ.