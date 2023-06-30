Україна

Новачок житомирського клубу прокоментував свій перехід із київського Динамо.

Захисник Полісся Микита Кравченко поділився своїми думками після переходу до житомирського клубу на правах оренди з київського Динамо.

"Навіть не знаю, як правильно представитись. Хочу лише сказати, що я — той футболіст, який буде віддавати всього себе на футбольному полі та грати за клуб до останнього.

Перші враження від колективу гарні. Деяких хлопців я знаю, з деякими вже грав в інших командах. З тренером ми добре поспілкувались, поки мені все дуже подобається.

Потрібно розуміти, що зараз йдуть збори. Тут треба і з м’ячем попрацювати, і фізичну роботу виконувати. Все зараз відпрацьовується укупі і все дуже непогано.

Більше за все, я гадаю, я спілкувався з Артемом Шабановим. Ми грали раніше разом і спілкуємось протягом трьох-п’яти років. В останній команді, у Колосі, я грав з Сергієм Чоботенком, з ним теж підтримую хороший зв’язок.

Я спілкувався з деякими іншими хлопцями з команди, раніше чув чутки, що у цьому клубі все дуже солідно і своєчасно. І клуб ставить великі задачі. Тому мені цікаво бути тут.

Я вважаю, що у футболі особисті цілі відходять на другий план. Але якщо говорити суто про мене, то я хотів би більше грати, мати достатньо ігрового часу і прогресувати.

Які перспективи команди в майбутньому? Я зараз не дуже хотів би називати якісь місця, якісь цілі. Але я вважаю, що все буде добре. Все залежить від нас та від тренерського штабу, а ми в свою чергу зробимо все, щоб був результат.

Зараз мені здається, що всі вже навчились грати у футбол, всі — конкурентоздатні. Але мене, наприклад, здивувала гра Зорі в тому сезоні. Їх гра викликала велику повагу.

Мені найбільше подобається комбінаційний футбол. Думаю, як і всім. Всі хочуть бути на м’ячі, всі хочуть грати і отримувати задоволення. Тому я думаю, що мені більше до вподоби комбінаційний та атакуючий футбол.

Чи є футболіст, з якого ти береш приклад? Раніше я слідкував за Дані Алвесом, мені дуже подобається його стиль гри та його поведінка. З правих захисників — це він. Ще можу сказати, напевно, про Масело. Хоч він і лівий захисник, але теж просто феноменально грає з м’ячем, тому він теж мені дуже подобається.

Ще раз повторюсь, що ми з хлопцями будемо робити все можливе, щоб вболівальники тішились нашою грою, приходили на стадіон, якщо це буде можливо, вболівали за нас. Ми не підведемо", - наводить слова Кравченка прес-служба клубу.

Раніше головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував підготовку команди до дебюту в УПЛ, а також розповів про збори та новачків клубу.