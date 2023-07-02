Україна

Сільвен Ріполь поділився думкою про майбутній матч проти збірної України.

Головний тренер молодіжної збірної Франції Ю-21 Сільвен Ріполь прокоментував майбутній матч 1/4 фіналу Євро-2023 проти України.

"Думаю, що останнім часом українська команда значно покращила якість своєї гри. Особливо те, що стосується того, щоб не втрачати м'яча, утримувати його. Це дуже сильна команда, яка утримує м'яч та створює проблеми своїм суперникам. Я також помітив сильну дисципліну в атаці. Це команда, яка здатна інтенсивно атакувати, тримати та вести гру, та є дуже креативною, показує свої найкращі якості на полі.

Гравці, що несуть загрозу у складі збірної України? Це дуже індивідуально, у кожній команді є такі футболісти, у нас теж. Це залежить від команди та матчу у конкретний день. Мудрик один з таких гравців. Не знаю, чи він вийде на поле, але коли я думаю про українську команду, то звертаю увагу не на конкретних гравців, а на колектив. Дуже сильний, досвідчений колектив. Думаю про гравців, як ось казав про Судакова, наприклад, що це сильний гравець, який показує високу якість при володінні м'ячем.

Але скажу ще раз: для мене команда українська — скоріше, колектив, що представляє ціль на матч 1/4 фіналу", - наводить слова Ріполя Суспільне.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться сьогодні, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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