Британці провели хороший турнір.
Збірна Англії - Getty Images
08 липня 2023, 21:38
Молодіжна збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного чемпіонату Європи завдяки голу Кертіса Джонса.
Переможці турніру не пропустили жодного голу, перегравши Чехію 2:0, Ізраїль 2:0, Німеччину 2:0, Португалію 1:0, Ізраїль 3:0 та Іспанію 1:0.
У фіналі іспанці могли розмочити рахунок, але Абель Руїс не реалізував пенальті.
Збірна Англії втретє в історії стала переможцем молодіжного чемпіонату Європи до 21 року.