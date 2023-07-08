Молодіжна збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного чемпіонату Європи завдяки голу Кертіса Джонса.

Переможці турніру не пропустили жодного голу, перегравши Чехію 2:0, Ізраїль 2:0, Німеччину 2:0, Португалію 1:0, Ізраїль 3:0 та Іспанію 1:0. 

У фіналі іспанці могли розмочити рахунок, але Абель Руїс не реалізував пенальті. 

Збірна Англії втретє в історії стала переможцем молодіжного чемпіонату Європи до 21 року. 