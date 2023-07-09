U-21

На рахунку 22-річного англійця два забиті м'ячі та одна результативна передача.

Вінгер молодіжної збірної Англії Ентоні Гордон був визнаний найкращим гравцем Євро-2023. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У фіналі молодіжної першості збірна Англії мінімально обіграла Іспанію з рахунком 1:0. Переможний м'яч забив Кертіс Джонс із Ліверпуля, який був визнаний найкращим гравцем матчу.

Гордон провів всі шість матчів у складі "левів", п'ять із яких починав у стартовому складі. На його рахунку два забиті м'ячі та одна результативна передача.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія U-21 – Іспанія U-21.