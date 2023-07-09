До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.
Гравці Кривбасу, ФК Кривбас
09 липня 2023, 14:22
У рамках товариського матчу криворізький Кривбас зіграє проти львівських Карпат.
Для підопічних Юрія Вернидуба це буде другий спаринг на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до нового сезону. До цього Кривбас обіграв Кремінь (3:1).
У складі львівського клубу наразі великі зміни після того, як Карпати очолив Мирон Маркевич. Раніше вони посилилися 16 гравцями, деякі з яких мають досвід гри в УПЛ.
Матч відбудеться сьогодні, 9 липня, о 18:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Раніше повідомлялося, що Віталій Вернидуб закінчив професійну кар'єру.