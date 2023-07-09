Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках товариського матчу криворізький Кривбас зіграє проти львівських Карпат.

Для підопічних Юрія Вернидуба це буде другий спаринг на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до нового сезону. До цього Кривбас обіграв Кремінь (3:1).

У складі львівського клубу наразі великі зміни після того, як Карпати очолив Мирон Маркевич. Раніше вони посилилися 16 гравцями, деякі з яких мають досвід гри в УПЛ.

Матч відбудеться сьогодні, 9 липня, о 18:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялося, що Віталій Вернидуб закінчив професійну кар'єру.