Україна

Новачок дніпрян поспілкувався з клубною прес-службою.

Новоспечений захисник Дніпра-1 Денис Мірошниченко прокоментував свій перехід до складу команди Олександра Кучера з Олександрії.

"Хлопців знаю дуже добре, майже всю команду. Мене прийняли добре, підтримали, підказали. Дуже комфортно й приємно перебувати у цьому колективі.

Минулі часи охарактеризую лише з позитивного боку. У кожному клубі в мене з усіма складалися дуже добрі стосунки. Провів там чудовий час. Минулий сезон для мене став дуже результативним. Вся команда прогресувала, і я разом з нею. В мене дійсно вийшов вдалий сезон. Сподіваюсь, тут буде ще краще.

Виклик до національної збірної перед матчем з Англією? Трохи було несподівано. Дуже вдячний тренеру за цю довіру. Взяв для себе дуже багато позитивних емоцій, і є велике бажання повернутись до збірної. Будь-який професіонал бажає грати у кожному матчі. Трохи засмутився, що не вийшов на поле, але я побачив, що можу там грати, і буду для цього все робити.

Звісно, мій перехід — це крок вперед. Команда Дніпро-1 посіла друге місце, що говорить само за себе. Думаю, подібні цілі будуть і в наступному сезоні, адже все це треба підтвердити, прогресувати та рухатись разом далі. Думаю, всі чекають єврокубкових матчів", - наводить слова Мірошниченка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що ФІФА не визнала СК Дніпро-1 правонаступником ФК Дніпро.