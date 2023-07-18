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Денніс Гентенар розповів про свою роль у тренерському штабі Патріка ван Леувена.

Тренер воротарів Денніс Гентенар прокоментував свою роль у тренерському штабі Патріка ван Леувена, а також розповів про роботу з воротарями та цілі "гірників" на майбутній сезон.

"Моє ім’я Денніс Гентенар, я з Нідерландів. Раніше виступав за НЕК, дортмундську Боруссію, Аякс, Венло, Алмере Сіті та завершив кар’єру в рідному місті – у НЕКу. Згодом став тренером воротарів – спочатку на аматорському рівні, а далі в молодіжній Академії Аякса. Після переїхав в Абу-Дабі працювати в Аль-Вахді, потім перейшов до Маккабі Тель-Авів, де я був в команді з Патріком ван Леувеном. А зараз я тут, у Шахтарі.

Патрік розповів мені, що збирається переходити до Шахтаря, та запитав, чи хочу я приєднатися. Я подумав, поговорив, звісно, зі своєю сім’єю про це. Вважаю, що Шахтар – це дуже гарний і великий клуб, який майже кожного року виступає в Лізі чемпіонів. Тому для мене, зі спортивної точки зору, було легко вирішити.

Звісно, як у тренера воротарів, моя зона відповідальності – це голкіпери. Я також працюватиму разом з Андрієм Пятовим, що дуже приємно. Знаю, що він багато років виступав у Шахтарі. Кілька років тому ми з Маккабі грали проти "гірників" у Лізі Європи і там перетиналися. Так як Шахтар виступав у Лізі чемпіонів, я бачив їхню гру та звертав увагу на голкіперів. Працювати зараз разом із легендою клубу – це честь для мене, а також це добре, адже ми можемо об’єднати наш воротарський досвід і передати його молодим голкіперам. Його здібність природньо та прямо розмовляти з воротарями під час навчання допоможе легко перейти від голкіперської діяльності до тренерської.

У нас є досвідчені воротарі, звісно, але вони всі молоді. Вони мають великий потенціал і дуже працьовиті. Побачимо. Ми все ще в міжсезонні і працюємо з ними. Як і в кожного тренера, мета – зробити своїх гравців чи воротарів кращими, допомогти їм розвиватися та прогресувати. Хочемо допомогти їм стати найкращими.

Стиль гри, який ми хочемо бачити, відрізнятиметься від попереднього, тому нам слід продовжувати працювати над цим, щоб потім футболісти відчули, що це їхній власний стиль і що вони мають так грати", - наводить слова Гентенара прес-служба "гірників".

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, Шахтар проведе контрольний матч проти Аякса. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео онлайн-трансляція матчу.