Україна

Коментар новоспеченого гравця донецького Шахтаря.

Новачок "гірників" Невертон долучився до клубу і поділився першими враженнями після підписання контракту.

"Я хотів би подякувати всім членам адміністрації клубу, уболівальникам, які надіслали багато повідомлень в інстаграм з привітаннями й словами підтримки, а також гравцям команди, які дуже добре мене прийняли.



Я вже давно знаю Шахтар, слідкував за клубом ще від часів, коли тут грав мій земляк Дентіньйо. Це дуже відомий клуб, який справді добре знають у Бразилії і котрий заслуговує того, щоб досягти великого успіху.



Вважаю, моя сильна якість полягає в тому, що я зможу швидко інтегруватися і спрацюватися з новими партнерами якнайкраще. Запевняю, що зроблю все можливе, аби допомогти команді в усьому", — цитує футболіста офіційний сайт Шахтаря.

За неофіційною інформацією, Шахтар заплатив за молодого гравця близько 20 мільйонів бразильських реалів (3,6 мільйона євро).