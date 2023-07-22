Україна

18-річний француз із корінням з Мадагаскару продовжить кар'єру в Україні.

Вінгер Ібрагім Дабо підписав контракт із донецьким Шахтарем. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, угода з 18-річним французом, який народився у Мадагаскарі, розрахована на три роки – до літа 2026 року.

Протягом останніх п'яти років футболіст виховувався в академії Парми.

Раніше повідомлялося, що Шахтар в останньому спарингу обіграв Утрехт.