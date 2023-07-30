Україна

Форвард житомирського клубу поділився своїми думками після дебюту в УПЛ.

Нападник Полісся Бені Макуана прокоментував перемогу над Вересом (2:0) у стартовому матчі УПЛ, у якому він відзначився голом.

"Я хотів би сказати, що в цей непростий час для мене дійсно велика честь — забити в моєму першому ж офіційному матчі за Полісся. Від усього серця я хочу подякувати вболівальникам, які, можливо, полишили якісь сімейні чи домашні справи і прийняли рішення підтримати команду, знову ж таки підкреслю — в цей непростий час. Хочу висловити їм щиру пошану. Маю дуже позитивні емоції, що вийшло забити в першому ж матчі і порадувати вболівальників в цей непростий час.

Так, ми згадали АПЛ, але я хочу зауважити, що ніколи не можна недооцінювати. Я б навпаки класифікував УПЛ, як одну з топових. Можливо, якісь нюанси є і матч, який ми зіграли, відрізняється від матчів АПЛ, або французької Ліги 1. Але з того, що я побачив — гравці дуже гарно навчені технічно та тактично. І абсолютно не поступаються за своїми параметрами згаданим лігам. Тому моя думка — УПЛ прогресує та розвивається в потрібному напрямку і так потрібно тримати курс й далі", - наводить слова Макуани прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Полісся.