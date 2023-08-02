Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен прокоментував нічийний результат у матчі другого туру УПЛ проти Вереса (1:1).

"Ми провели цей матч у недостатньо швидкому темпі. Ми забили курйозний гол. Тим не менше — це гол. Забитий за правилами. Арбітр стежив за цією ситуацією. А потім було вилучення і гра перевернулася. Ми повинні були захищатися.

В перерві ми зробили заміни. Гіоргі Гочолеішвілі мав попередження, в Олександра Зубкова виникли певні проблеми. Ми перестраховувалися.

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Тим не менше, ми мали щонайменше три шанси, щоб подвоїти рахунок після перерви.

Коли ми обговорювали пропозицію зіграти з Тоттенхемом благодійний матч — не могли передбачити травми Бондаря і Судакова. Але наша головна мета — дати можливість молодим гравцям зіграти на такому високому рівні і зібрати благодійну допомогу для України", - наводить слова ван Леувена прес-служба рівненського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Шахтар.