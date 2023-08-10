Славія — Дніпро-1 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи 10.08.2023

Дивись відео найкращих моментів кваліфікації Ліги Європи за участю української команди.
Славія — Дніпро-1, фото Дніпро-1
10 серпня 2023, 22:55
Дніпро-1 в рамках першого матчу кваліфікації в Лізі Європи на виїзді грав проти представника Чехії — Славії з Праги.
Команда Олександра Кучера поступилась з розгромним рахунком 0:3, не дивлячись на те, що грала в більшості після 59 хвилини.
До вашої уваги огляд матчу Ліги Європи між Дніпром-1 та Славією:
Славія — Дніпро-1 3:0
Голи: Шранц, 5, 38, Валлем, 81
Славія: Коларж — Масопуст, Огбу, Голеш, Провод — Зафейріс (Юрасек, 90), Дорлі — Шранц, Лінгр (Шевчик, 79), Юречка (Валлем, 80) — ван Бурен (Хитіл, 79).
Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток (Є. Пасіч, 46), Сарапій, Кравець — Бабенко (Піхальонок, 60), Бланко — Гуцуляк, Рубчинський (Білл, 80), Третьяков (Лєднєв, 12) — Філіппов (Ківінда, 80).
Попередження: Масопуст — Сваток, Бабенко, Лєднєв, Рубчинський, Кравець
На 58-й хвилині був вилучений Ігох Огбу (Славія) (грубе порушення).