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    10 серпня 2023, 22:55

    Славія — Дніпро-1 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи 10.08.2023

    Дивись відео найкращих моментів кваліфікації Ліги Європи за участю української команди.

    Славія — Дніпро-1, фото Дніпро-1
    Славія — Дніпро-1, фото Дніпро-1 10 серпня 2023, 22:55

    Дніпро-1 в рамках першого матчу кваліфікації в Лізі Європи на виїзді грав проти представника Чехії — Славії з Праги.

    Команда Олександра Кучера поступилась з розгромним рахунком 0:3, не дивлячись на те, що грала в більшості після 59 хвилини.

    До вашої уваги огляд матчу Ліги Європи між Дніпром-1 та Славією:

    Славія — Дніпро-1 3:0
    Голи: Шранц, 5, 38, Валлем, 81

    Славія: Коларж — Масопуст, Огбу, Голеш, Провод — Зафейріс (Юрасек, 90), Дорлі — Шранц, Лінгр (Шевчик, 79), Юречка (Валлем, 80) — ван Бурен (Хитіл, 79).

    Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток (Є. Пасіч, 46), Сарапій, Кравець — Бабенко (Піхальонок, 60), Бланко — Гуцуляк, Рубчинський (Білл, 80), Третьяков (Лєднєв, 12) — Філіппов (Ківінда, 80).

    Попередження: Масопуст — Сваток, Бабенко, Лєднєв, Рубчинський, Кравець

    На 58-й хвилині був вилучений Ігох Огбу (Славія) (грубе порушення). 

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