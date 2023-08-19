До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем'єр-ліги.
Гравці Руху, ФК Рух
19 серпня 2023, 17:59
Сьогодні, 19 серпня, відбудеться матч четвертого туру української Прем'єр-ліги, у якому між собою зіграють львівський Рух та Колос із Ковалівки.
Гра УПЛ проходитиме на Арені Львів у Львові. Стартовий свисток матчу прозвучить о 19:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Володимир Новохатній.
Онлайн-трансляція:
Після трьох турів Рух набрав дев'ять очок і очолює турнірну таблицю УПЛ, а у Колоса сім балів та другий рядок.