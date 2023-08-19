Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 19 серпня, відбудеться матч четвертого туру української Прем'єр-ліги, у якому між собою зіграють львівський Рух та Колос із Ковалівки.

Гра УПЛ проходитиме на Арені Львів у Львові. Стартовий свисток матчу прозвучить о 19:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Володимир Новохатній.

Онлайн-трансляція:

Після трьох турів Рух набрав дев'ять очок і очолює турнірну таблицю УПЛ, а у Колоса сім балів та другий рядок.