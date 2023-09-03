Україна

Форвард харків'ян поділився своїми думками перед грою з Рухом після напружених новин про життя клубу.

Нападник Металіста 1925 Дмитро Юсов прокоментував останні новини про ситуацію в харківському клубі, а також поділився думками перед грою з львівським Рухом.

"Можна занести до активу переможні матчі на старті чемпіонату, але за змістом гри, напевно, що ці матчі ще попереду. Щодо найскладнішого поєдинку, то вони усі складні, немає легких суперників у чемпіонаті України.

Тиждень, дійсно, видався напруженим, усі переживали, різні думки були, дуже раді, що все стабілізувалося та клуб буде жити й надалі.

Вирішальний м'яч у матчі проти ЛНЗ? Були такі матчі, де я забивав вирішальні м'ячі. Якщо честно ,то ЛНЗ заслуговували на забиті м’ячі і не награли на поразку, але в той день удача була на нашому боці.

Такий старт Руху не є випадковим, команда досить молода, але вже має досвід. Вони перемогли дуже міцні команди. Тому очікую цікавого протистояння з ними. На мій погляд, цей чемпіонат має бути дуже цікавий.

Як переживаю той факт, що Мелітополь тимчасово непідконтрольний Україні? Переживаю з цього приводу, що не маю можливості приїхати до рідного міста, але сподіваюсь на те, що ця ситуація зміниться. Рідні за усіма матчами слідкують", - наводить слова Юсова прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Рух — Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 3 вересня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.