Україна

Голкіпер "біло-синіх" поділився своїми думками щодо тривалих переїздів через єврокубкові матчі.

Воротар київського Динамо та збірної України Георгій Бущан прокоментував тривалі переїзди через єврокубкові матчі, а також поділився своїми думками про минулі матчі з Бешикташем у кваліфікації Ліги конференцій.

"Найдовший переїзд — 23 години. Це ми летіли у Салоніки. Їхали у Чернівці, потім автобусом у Румунії. Чесно, я вже не пам'ятаю що і куди.

Нам кожен рік щось таке випадає. Того року теж кваліфікацію грали — одна команда хороша, друга теж. Дивишся інші команди — назви не знаєш, звідки то взагалі. Я перепрошую. А проти нас хороша команда. Тому так вийшло.

Матчі з Бешикташем — це хороший досвід. Ми не мали права займати четверте місце. З цього почнемо. Жереб нам видав сильну команду, з якою ми, на жаль, не змогли впоратися", - сказав Бущан в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Раніше повідомлялося, що Бущан претендує на звання найкращого гравця Динамо у серпні.