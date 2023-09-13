Відбулася низка матчів сьомого туру Другої ліги України.
ЮКСА - Звягель, ФК ЮКСА
13 вересня 2023, 19:21
Сьогодні, 13 вересня, відбулися матчі сьомого туру Другої ліги України.
У першій грі лідируюча ЮКСА на своєму полі не змогла обіграти Звягель. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Дениса Ндукве, господарі відповіли влучним ударом Матеуса Сьєбена Пагліаріні. При цьому на 84 хвилині ЮКСА залишилася у меншості після вилучення Антона Євдокимова, який отримав другу жовту картку.
ЮКСА — Звягель 1:1
Голи: Пагліаріні, 69 — Ндукве, 59.
У другій грі Чайка мінімально обіграла Дружбу з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на першій хвилині зустрічі, а його автором став Даніель Емере.
Чайка — Дружба 1:0
Гол: Емере, 1.
У третій зустрічі Кудрівка в гостях здобула перемогу над Кремінем-2 з рахунком 1:0. Перемогу гостям приніс результативний удар у виконанні Данила Строчинського, який вийшов на заміну у другому таймі.
Кремінь-2 - Кудрівка 0:1
Гол: Строчинський, 81.
У ще одній грі Реал Фарма не зазнав проблем із дублем запорізького Металурга – 2:0. Перемогу господарям забезпечили голи Вадима Гранчара та Олександра Фабера.
Реал Фарма — Металург-2 2:0
Голи: Фабер, 59, Гранчар, 46.
Дубль львівських Карпат у гостях розгромив вінницьку Ниву з рахунком 4:1. У складі переможців відзначилися Віталій Катрич, Артем Лєгостаєв, Василь Дебич та Дмитро Коваленко. У вінничан єдиний м'яч забив Борис Лотоцький. При цьому господарі з 36 хвилин грали в меншості після прямого видалення капітана Олександра Борячука.
Нива В — Карпати-2 1:4
Голи: Лотоцький, 87 — Катрич, 41, Лєгостаєв, 66, Дебич, 79, Коваленко, 88.
Насамкінець Тростянець впевнено обіграв Васт із рахунком 4:1. За господарів поля голами відзначилися Анатолій Клюс, Микита Кошкін та Антон Яременко, який оформив дубль, не реалізувавши пенальті, але впоравшись із добиванням. У складі гостей із Миколаєва єдиний гол забив Олег Крамаренко.
Тростянець — Васт 4:1
Голи: Клюс, 30, Яременко, 60, 75, Кошкін, 90+2 — Крамаренко, 79.