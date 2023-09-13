Украина: Вторая лига

Відбулася низка матчів сьомого туру Другої ліги України.

Сьогодні, 13 вересня, відбулися матчі сьомого туру Другої ліги України.

У першій грі лідируюча ЮКСА на своєму полі не змогла обіграти Звягель. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Дениса Ндукве, господарі відповіли влучним ударом Матеуса Сьєбена Пагліаріні. При цьому на 84 хвилині ЮКСА залишилася у меншості після вилучення Антона Євдокимова, який отримав другу жовту картку.

ЮКСА — Звягель 1:1

Голи: Пагліаріні, 69 — Ндукве, 59.

У другій грі Чайка мінімально обіграла Дружбу з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на першій хвилині зустрічі, а його автором став Даніель Емере.

Чайка — Дружба 1:0

Гол: Емере, 1.

У третій зустрічі Кудрівка в гостях здобула перемогу над Кремінем-2 з рахунком 1:0. Перемогу гостям приніс результативний удар у виконанні Данила Строчинського, який вийшов на заміну у другому таймі.

Кремінь-2 - Кудрівка 0:1

Гол: Строчинський, 81.

У ще одній грі Реал Фарма не зазнав проблем із дублем запорізького Металурга – 2:0. Перемогу господарям забезпечили голи Вадима Гранчара та Олександра Фабера.

Реал Фарма — Металург-2 2:0

Голи: Фабер, 59, Гранчар, 46.

Дубль львівських Карпат у гостях розгромив вінницьку Ниву з рахунком 4:1. У складі переможців відзначилися Віталій Катрич, Артем Лєгостаєв, Василь Дебич та Дмитро Коваленко. У вінничан єдиний м'яч забив Борис Лотоцький. При цьому господарі з 36 хвилин грали в меншості після прямого видалення капітана Олександра Борячука.

Нива В — Карпати-2 1:4

Голи: Лотоцький, 87 — Катрич, 41, Лєгостаєв, 66, Дебич, 79, Коваленко, 88.

Насамкінець Тростянець впевнено обіграв Васт із рахунком 4:1. За господарів поля голами відзначилися Анатолій Клюс, Микита Кошкін та Антон Яременко, який оформив дубль, не реалізувавши пенальті, але впоравшись із добиванням. У складі гостей із Миколаєва єдиний гол забив Олег Крамаренко.

Тростянець — Васт 4:1

Голи: Клюс, 30, Яременко, 60, 75, Кошкін, 90+2 — Крамаренко, 79.