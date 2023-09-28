Україна

Наставник "моряків" поділився своїми думками після гри із Кривбасом.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Кривбасу (2:1).

"Нерідко чую розмови, що чемпіонат України стає слабкішим, але, якщо подивитись гру, то треба взагалі по-іншому почати відноситись до УПЛ. Якісний матч у виконанні обох команд. Рух, тактика, технічне виконання, стратегія – все було досить солідно.

У першому таймі було забагато моментів, коли ми програвали один в один, десь ми поступались у швидкості. Коли так відбувається, дуже важко виграти. Коли суперник тебе переграє один в один.

Через два дні зустріч із Зорею? Нічого страшного немає. Так, зіграємо через два дні на третій, але що поробиш. Ми наразі на такій стадії, коли навіть немає достатньої кількості людей для такого графіку.

Що казати: є й такі, які не готові. То й же Дада. Він не готовий зіграти був сьогодні усі 90 хвилин. Це як приклад. Поки маємо що маємо. Щось будемо думати, проводити ротацію, як можемо", - наводить слова Григорчука прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки матчів 1/8 фіналу Кубку України.