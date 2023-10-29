Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Минаєм та Вересом, який розпочнеться 29 жовтня о 13:00.

У матчі 12 туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай на своєму полі прийме рівненський Верес.

Поєдинок пройде на стадіоні Минай. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром буде Юрій Іванов, а за системою ВАР стежитиме Дмитро Бондаренко.

Онлайн-трансляція:

Після 11 ігор у Миная всього лише чотири очки та останнє місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Вереса на два бали більше і 15 рядок.