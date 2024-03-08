Україна

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 20 туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 8 березня, відбудеться матч 20 туру української Прем'єр-ліги, в якому зіграють Дніпро-1 та львівський Рух.

Матч пройде на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Віктор Копієвський, а за систему ВАР відповідатиме Микола Балакін.

Онлайн-трансляція:

Після 19 турів Дніпро-1 набрав 38 очок і посідає перше місце в УПЛ, випереджаючи Шахтар на один бал, але "гірники" мають дві гри в запасі. Рух має 30 очок і шостий рядок.