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Матвій Пономаренко взяв участь в усіх трьох поєдинках еліт-раунду відбору до чемпіонату Європи 2024 року.

Нападник київського Динамо та юнацької збірної України U-19 Матвій Пономаренко прокоментував вихід "синьо-жовтих" у фінальну частину Євро-2024.

"В принципі, вже усвідомили, що нам вдалося зробити. Ми прагнули цього досягти, вірили, у нас підібралася хороша команда, з якою вдалося вийти на Євро.

На папері, можливо, все виглядає легко, але насправді за цим успіхом стоїть важка праця всієї команди, тренерів, лікарів, адміністративного штабу. На кожну гру ми виходили зосередженими, грали самовіддано, і за рахунок цього досягли результату.

Який матч з трьох вам запам’ятався найбільше? Звичайно, останній, проти Швейцарії, в якому вирішувалася доля путівки на чемпіонат Європи. Нас влаштовувала навіть нічия, але завдяки позамежній налаштованості ми не залишили супернику жодних шансів на успіх. Швейцарцям необхідно було будь-що забивати, але їм не вдавалося цього зробити, через що вони нервували, ми же діяли спокійно і довели матч до перемоги.

Як на мене, якщо нападник забиває в кожному матчі, то це є дуже хорошим показником. У еліт-раунді вдалося забити пʼять мʼячів, і це дуже непогано. Звичайно, сам би я нічого не досяг, тож дякую всім партнерам по команді, які допомагали мені забивати, й ми всі разом вийшли на чемпіонат Європи. Найціннішими стали два голи Швейцарії, а найбільше сподобався перший результативний удар у матчі зі швейцарцями, а також єдиний у поєдинку з Латвією.

Звичайно, в усіх була ейфорія, всі були дуже щасливі. Ця перемога для всієї України, для наших ЗСУ. У роздягальні тренер подякував нам за гру, похвалив за те, що вдалося успішно подолати цей відбірний шлях. Усі розуміємо, що попереду на нас чекає важкий фінальний турнір, але поки є час трошки порадіти цьому успіху.

Чи змінилося щось у грі під керівництвом Дмитра Михайленка? В принципі, звикли швидко, адже Дмитро Станіславович — висококласний тренер, раніше працював із Дніпром-1, має чудовий підхід до молодих футболістів. Я вважаю, що з його приходом ми отримали додаткову мотивацію, іскру, завдяки чому продемонстрували чудовий футбол і вийшли на Євро.

Ми увійшли до вісімки найкращих команд, і прохідних матчів точно не буде. З усіма цікаво буде зіграти, і я вважаю, що нам до снаги грати на рівних із кожним суперником та а кожному матчі боротися за перемогу. Бачу по хлопцях, що всі цього хочуть, тож думаю, нам усе вдасться", - наводить слова Пономаренка прес-служба клубу.

Раніше головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував вихід національної команди на Євро-2024.