Україна

Ще один європейський клуб накинув око на українського форварда.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного українця зацікавлений Бетіс, який хоче посилити лінію атаки на цей сезон.

Також зазначається, що пріоритетом команди є Юссуфа Мукоко з дортмундської Боруссії. Також у списку присутні Кевін Денкей із Серкля Брюгге та Бреель Емболо із Монако.

Раніше повідомлялося, що у послугах Ваната зацікавлений міланський Інтер.