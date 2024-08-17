Ще один європейський клуб накинув око на українського форварда.
Владислав Ванат, ФК Динамо Київ
17 серпня 2024, 13:23
Нападник київського Динамо Владислав Ванат може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.
За інформацією джерела, у послугах 22-річного українця зацікавлений Бетіс, який хоче посилити лінію атаки на цей сезон.
Також зазначається, що пріоритетом команди є Юссуфа Мукоко з дортмундської Боруссії. Також у списку присутні Кевін Денкей із Серкля Брюгге та Бреель Емболо із Монако.
Раніше повідомлялося, що у послугах Ваната зацікавлений міланський Інтер.