Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками після першого спарингу у 2025 році.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував нічийний результат у контрольному матчі проти загребського Динамо (2:2) на зборах у Туреччині.

"По-перше, ми використовуємо такі поєдинки для підготовки з точки зору фізичної форми та відпрацювання стилю гри з м’ячем і без нього, тож сьогодні був дуже важкий матч з хорошим суперником, командою рівня Ліги чемпіонів, і я цим надзвичайно задоволений, тому що був дуже великий супротив.

Вважаю, що в першій частині гра була рівною: шанси мали і ми, і суперник, були гарні моменти, як і певні погані моменти, над якими слід працювати, особливо в обороні. І, на мою думку, у другій частині ми переважно домінували та мали забити ще один чи два голи, щоб перемогти. Але, на жаль, ми цього не зробили і отримали нічию. У таких матчах має значення не тільки результат, а й твоє ставлення, продуктивність, енергія, яку ти вкладаєш, і, виходячи з того, що я сьогодні побачив, стає зрозумілим: усі дуже наполегливо працюють цього тижня. Ми мали надважке тренування вчора, тому я розумію, що хтось вийшов на поле втомленим, але насправді це те, як нам треба набирати фізичну форму та кондиції. Я дуже задоволений тим, як хлопці зараз працюють.

Розмова після матчу з Маріо Станичем та Фабіо Каннаваро? Ми знайомі один з одним, і розмова була, звісно, про матч, про якість гри. Як я вже казав, це було гарне тренування для обох команд, обидва колективи мають схожі якості. Було дуже цікаво спостерігати за футболістами на різних позиціях, а особливо бачити інтенсивність гри, яка була достатньо непоганою.

Завершуємо перший тиждень цим матчем. Загалом дуже багато працюємо, і протягом другого тижня покращимо певні елементи та, безумовно, готуватимемося до гри з Брестом у Лізі чемпіонів. Намагатимемося поновити всі свої принципи гри, принципи бачення футболу та спробуємо додати нової енергії. Наступного тижня, ймовірно, працюватимемо більш специфічно за планом до гри з Брестом.

Це дві окремі частини нашої підготовки: перша пов’язана з Лігою чемпіонів, а друга – з внутрішнім чемпіонатом. Хоча я, звісно, розглядаю це комплексно: ми маємо бути готові до нашого внутрішнього чемпіонату, щоб знову наздогнати конкурентів, і, безумовно, ми б хотіли гарно виступити й мати хороші результати в Лізі чемпіонів. Саме до цього ми готуємося протягом цих двох тижнів. Отже, дві частини підготовки: перша – для Ліги чемпіонів, а потім знову починаємо працювати для внутрішнього чемпіонату", — наводить слова Пушича прес-служба клубу.

Свій наступний матч Шахтар проведе проти Лудогірця. Гра запланована на 15 січня.