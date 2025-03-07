Україна

З'ясувалась точна причина підписання Валерія Лучкевича.

Захисник київського Динамо Олександр Тимчик точно не зіграє у найближчих матчах "біло-синіх", а також збірної України у Лізі націй.

Раніше з'явилася інформація, що 28-річний українець зазнав травми на тренуванні напередодні матчу УПЛ проти ЛНЗ (2:1), проте Динамо не називало термінів відновлення гравця.

Потім стало відомо, що "біло-сині" підписали короткостроковий контракт із Валерієм Лучкевичем до літа 2025 року.

Після матчу з ЛНЗ головний тренер киян Олександр Шовковський в інтерв'ю УПЛ ТБ заявив, що Тимчик пропустить щонайменше півтора місяці.

Нагадаємо, що вже 20 та 23 березня збірна України проведе матчі Ліги націй проти Бельгії.

Нинішнього сезону Тимчик провів 23 матчі, в яких відзначився одним асистом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ – Динамо Київ.