Україна

Роман Вантух поділився своїми думками після гри з Динамо.

Захисник луганської Зорі Роман Вантух прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти київського Динамо (2:2).

"Звісно, що ми раді результату, тому що грали з лідером чемпіонату. Я не можу сказати, що складна кадрова ситуація, якщо не зважати на два чи три захворювання. Все рівно у нас багато орендованих, і так чи інакше ми грали би таким складом плюс-мінус. А чому раділи і чому всі разом – тому що народжується новий хороший колектив, мені приємно і я гордий перебувати тут. Тому що справді зібралися хлопці, які хочуть битися один за одного в першу чергу. Тому результат позитивний для нас.

Ми розуміли, що потрібно старатися і пробувати грати. Якщо ми не будемо намагатися, сядемо в оборону – Динамо нас рано чи пізно вскриє, і результату не буде. Спробуємо, вийде – ми будемо в очах глядачів виглядати краще. Ми спробували атакувати, пресингувати моментами – у нас це вийшло. Для глядачів була чудова гра, я думаю.

Мої кондиції? У мене нічого складного не було. Був легкий спазм, але я вилетів днів на п'ять, плюс тренуємося на синтетиці, і перехід на таке поле – насправді це важко. Хвилини з 75, напевно, судоми вже зводили, тому що Динамо контролювало гру, доводилося відпрацьовувати. Але ми витерпіли, для нас 2:2 – це позитивний результат.

Команда об'єдналася навколо тренера. Я вважаю, що гра з Олександрією не була програшною. Не хочу згадувати тему пенальті, але хочу сказати, що гарний колектив зібрався. Не хочу казати, що ми дивимося вже в кінець чемпіонату, але ми йдемо від гри до гри. Сьогодні було Динамо – ми налаштовувалися на Динамо. Тренер вселив у нас впевненість як мінімум. Ідемо від гри до гри", — сказав Вантух в інтерв'ю Football Hub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Зоря.