Україна

Голкіпер команди висловився про матч з Колосом.

Воротар Динамо В'ячеслав Суркіс прокоментував поразку від Колоса (0:1), якою команда завершила чемпіонський сезон юнацької першості.

"На жаль, сьогодні програли. Десь щось пішло не так, не реалізували свої моменти і пропустили мʼяч після подачі з кутового на останній хвилині. Але найголовніше, що ми стали чемпіонами, весь рік ішли до своєї мети, і тепер можемо пишатися один одним.

Головне, що вірили у свій успіх, навіть маючи мінус пʼять від Шахтаря. Хтось можливо вже думав, що вони вже напевно стануть чемпіонами, але ми поступово йшли до своєї мети, обіграли Шахтар в очному матчі та стали чемпіонами. Я вважаю, що заслужено.

На жаль, в Юнацькій Лізі УЄФА не вдалося пройти Аталанту та вийти до наступного раунду. Тому наступного сезону будемо робити все від себе залежне, аби пройти якомога далі на міжнародній арені.

Головне, про що нам казали тренери, було вигравати свої матчі та здолати Шахтар, який мав перевагу у пʼять очок над нами. Поступово йшли до своєї мети — і досягли її", — сказав Суркіс.

Нагадаємо, Динамо стало переможцем чемпіонату України U-19.