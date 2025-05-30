Україна

Хавбек харків'ян поділився своїми думками після гри з Лівим Берегом.

Півзахисник Металіста 1925 Владлен Юрченко прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі плей-оф за місце в УПЛ проти Лівого Берега (1:0).

"Поєдинок був складний для нас, але ми до цього готувались. У принципі, очкували на таку гру. Це не стало несподіванкою, перша гра, вони грали вдома, вони хотіли зіграти із позиції сили, демонстрували бажання перемогти.

Не багато ми створили моментів, але могли в першому таймі забивати і другий гол. Очікували на важку гру, вона такою і була. Звісно, в таких матчах, результат тисне, коли на кону путівка до УПЛ. Так, можливо, десь грали і за рахунком, але, все одно, намагалися вибігати в контратаки та створювати щось попереду.

Ми спокійно проаналізуємо цю гру і будемо готуватися до недільного матчу. Це був лише перший раунд, ми всі це розуміємо", — наводить слова Юрченка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лівий Берег — Металіст 1925.