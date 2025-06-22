Україна

22-річний українець продовжить кар'єру у Металісті 1925.

Захисник Євген Павлюк прокоментував свій відхід з Ворскли, звідки він перебрався до Металісту 1925.

"Шість років у клубі, який став для мене другим домом. Я прийшов до Ворскли ще зовсім молодим, але з величезним бажанням рости — дебютував у 17 років.

Саме тут я дорослішав, формувався як гравець і як людина. Вдячний кожному, хто був поруч у цей період: тренерам, персоналу, керівництву та окрема подяка моїм партнерам по команді.

Ми були пліч-о-пліч усі ці роки — разом проходили перемоги й поразки. Дякую за дружбу, довіру та атмосферу, яку ми створювали щодня, а також Вболівальники — ви неймовірні. Ваша підтримка — це окрема історія. Ви були з нами завжди: вдома і на виїздах, у важкі миті й після перемог.

Я завжди віддавався на полі на максимум — у кожному моменті, у кожному єдиноборстві, заради вас і клубу, емблему якого мав честь носити. Це був шлях, який я ніколи не забуду. Ворскла — назавжди в серці. До зустрічі на полі", — написав Павлюк у своєму Instagram.

На рахунку 22-річного Павлюка 82 матчі у складі полтавської команди, в яких він забив чотири м'ячі.

Раніше Долганський попрощався з Ворсклою після 16 років у клубі.