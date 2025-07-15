До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 11 липня, розпочавшись об 16:00.
ФК Епіцентр
15 липня 2025, 10:37
Сьогодні, 15 липня, дебютант УПЛ Епіцентр проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.
Суперником для команди Сергія Нагорняка буде Буковина з Першої ліги. Матч розпочнеться о 16:00.
Онлайн трансляція матчу Епіцентр — Буковина:
За підсумками минулого сезону Епіцентр вийшов в УПЛ, а Буковина фінішувала на сьомій позиції у Першій лізі.