Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 11 липня, розпочавшись об 16:00.

Сьогодні, 15 липня, дебютант УПЛ Епіцентр проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.

Суперником для команди Сергія Нагорняка буде Буковина з Першої ліги. Матч розпочнеться о 16:00.

Онлайн трансляція матчу Епіцентр — Буковина:

За підсумками минулого сезону Епіцентр вийшов в УПЛ, а Буковина фінішувала на сьомій позиції у Першій лізі.