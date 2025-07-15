Україна

Олександр Каменський розповів про матч проти угорського Уйпешта.

Півзахисник Кривбасу Олександр Каменський прокоментував нічийний результат у спарингу проти угорського Уйпешта (0:0).

"Хороша гра, сильний суперник. Перший тайм був непоганим у нашому виконанні — ми виконували все, що казав тренер, і намагалися грати у свій футбол.

Уйпешт — це гідна, кваліфікована команда, фізично сильна. Відчувалось, що вони у хорошій формі, адже їх чемпіонат вже скоро стартує.

Ми створювали моменти, але нам не вистачило майстерності та реалізації в завершальній фазі атаки. Будемо працювати далі.

Я відчуваю, що фізично вже непогано готовий до сезону. Але попереду ще останні тижні зборів, і я впевнений, що буду готовий на всі сто відсотків", — наводить слова Кам'янського прес-служба клубу.

Раніше своїми думками після гри поділився головний тренер криворожан Патрік ван Леувен.