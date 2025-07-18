Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 18 липня, розпочавшись об 11:00.

Сьогодні, 18 липня, донецький Шахтар проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.

Суперником для команди Арди Турана буде словенський Триглав. Матч розпочнеться о 11:00.

Онлайн трансляція матчу Шахтар — Триглав:

Нагадаємо, вчора, 17 липня, Шахтар провів матч-відповідь стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса (0:0) та пройшов у другий раунд відбору турніру.